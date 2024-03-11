فيوتشر يتعادل مع الاتحاد السكندري في الدوري

تعادل فريق فيوتشر بقيادة مدربه تامر مصطفي، سلبيا مع فريق الاتحاد السكندري، وذلك في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ16 لمسابقة الدوري الممتاز .

خاض فيوتشر اللقاء بتشكيل يضم كلا من :

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: باسم علي ، محمود رزق، علي الفيل ، محمد ربيعة

الوسط: عمرو السيسي ، حساني اموراني ، محمد فاروق ، علي زعزع ، جوناثان نجويم

الهجوم: أحمد عاطف

التعادل رفع رصيد فريق الاتحاد السكندري للنقطة 24 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما ارتفع رصيد فيوتشر للنقطة 17 في المركز الحادي عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز .