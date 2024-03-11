مسلسل بيت الرفاعي| الحلقة الأولى.. أمير كرارة يكشف سر ثروة والده

كشف النجم أمير كرارة سر ثروة والدة وعائلة الرفاعي بمسلسل بيت الرفاعي الذى يعرض خلال الماراثون الدرامى الرمضانى.

شهدت الحلقة الأولى العديد من الأحداث أبرزها قيام محمود الرفاعى ويجسد دوره الفنان أحمد فؤاد سليم مع المحامى، وقرر الرفاعي جمع أفراد العائلة حيث وصل ياسين الرفاعى الفنان أمير كرارة إلى منزل والده وتخبره والدته ليلى والتى تجسد دورها الفنانة صفاء الطوخى أن والده يمر بأزمة صحية، كما يصل كل من عبد الحميد الفنان سيد رجب و يحيى الفنان تامر نبيل وايضا الفنان احمد رزق ويقدم شخصية فاروق الذى يكلفه الرفاعي بمسؤولية كبير العيله من بعده فيغضب ياسين ويناقش والده ويعلن رفضه لقراره لينفعل محمود الراعي ويبدو انه لفظ انفاس الاخيره حيث انتهت الحلقة بدخول سيد رجب وتامر نبيل ليجدا محمود الرفاعي ملقى على الكرسى وبجواره ابنه ياسين

شهدت الحلقة ايضا نجاح احمد رزق فى الحصول على الآثار بمبلغ 2 مليون جنيه، ويذهب إلى المعلم أيوب “عزت زين” لبيعهم له، وطلب منه 200 ألف دولار

بيت الرفاعى يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء، بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال