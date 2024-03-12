المجلس التنفيذي لمدينة الحسنة بوسط سيناء يناقش توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

شهد مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء اليوم اجتماع المجلس التنفيذي، برئاسة نائب رئيس المركز والمدينة مرزق رزيق سالم، بالقاعة الرئيسية بمجلس مدينة الحسنة في أطار توجيهات لواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء باستمرار عقد الاجتماعات والتواصل مع القيادات التنفيذية من مديري الإدارات الخدميه ورؤساء القري لبحث ومناقشة كافة الموضوعات الموضوعات التي تخص المواطنين بقري المركز والمدينة.

بدأ الاجتماع بعرض جدول أعمال جلسة الإجتماع للمناقشة والعرض والتعقيب علي ماجاء فيها وخلال الإجتماع أوصي نائي رئيس مجلس المدينة ببعض التوصيات اللازمة والتي تضمنت عدة محاور أهمها الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك واستعرض جهود توفير السلع الغذائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قام رؤساء الوحدات ومديري الإدارات بعرض تقرير عن أداء الإدارة التابعة له ومناقشة المشاكل التي تواجههم ، ومناقشة المشاريع التي تحت التنفيذ ونسبة الانجاز والتأخير بها لكل من الصحة والمياه والتعليم والطرق والكهرباء والزراعة .

كما وجه نائب رئيس المدينة إدارة الأوقاف على ضرورة الالتزام بخطة الوزارة بعمل خطب وندوات دينيه من قبل مشايخ الأزهر في شهر رمضان المبارك حرصا منه على الالتزام بتنفيذ خطة وزارة الأوقاف للاحتفال بالشهر الفضيل .

كما نبه على مسئولى إدارة الشباب والرياضة بضرورة تكثيف النشاط الرياضى وعمل دورات رياضية خلال شهر رمضان المبارك .

كما وجه وبتعليمات مشدده لجميع رؤساء القري بضرورة التصدي بكل حسم للبناء المخالف والتعدي علي أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء المخالف بدون ترخيص والرجوع إلى الإدارة الهندسية بمجلس المدينة حتي لا يتعرض أحد للمساءلة القانونيه والإزالة الفورية

كما شدد على إدارة التموين بالحسنة و التنسيق مع الجهات المعنية للاستمرار في تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية علي المحال التجارية لمراقبة وضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية الضرورية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على كاهل المواطنين من محدودي الدخل .

كما نبه على ضرورة التواصل مع المجلس في حال اى مشكلة تواجههم داخل القري والارتقاء بالخدمات المقدمة لتحقيق رضا المواطنين والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفي أسرع وقت ممكن.

وفي نهاية الاجتماع أكد نائب رئيس المدينة على جميع الإدارات بتلقي شكاوى المواطنين حيث أن هذا العمل ساهم بشكل كبير ، في التوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية .