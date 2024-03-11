يوم الشهيد.. حتى لا ننسى البطل المقدم أحمد الخولي

سلام علي من أتى الدنيا في صمت وأدى واجبه في صمت

و رحل في صمت، سلام علي من أمن الناس دون أن ينتظر مقابل

وعلي من ضحى بعمره بأغلي ثمن ، وينال الشهادة علي يد غادر لا يؤتمن.

حتي لا ينسي التاريخ

الشهيد البطل المقدم احمد الخولي، رائد اركان حرب من سلاح المشاة، من أبناء الدفعة 96 حربية، شغل منصب رئيس عمليات الكتيبة 33 مشاه، المتمركز في شمال سيناء، وكان له دور كبير ومشهود في القضاء علي الإرهاب داخل سيناء.

استشهد المقدم أحمد الخولي بطلًا اثر هجوم إرهابي من تكفيريين مرتزقه علي معسكر القسيمة، والذي نتج عنه حدوث اشتباك ناري مع المهاجمين ادي الي مقتلهم جميعا واستشهاد البطل المقدم احمد الخولي، يوم ١٤ من ابريل عام ٢٠١٨.

وأقيمت للشهيد جنازة عسكرية رسمية مهيبة، ودفن في مسقط راسه بشبرا الخيمة داخل محافظة القليوبية، وحرص فيها جميع ضباط القوات المسلحة علي حضور الجنازة لتوديع الشهيد البطل أحمد الخولي للمرة الأخيرة.

وناشدت إيمان عباس، زوجة الشهيد البطل المقدم أحمد الخولي، الفريق مهندس، كامل الوزير وزير النقل إطلاق اسم زوجها الشهيد على كوبري الشرقاوية "الجديد" بشبرا الخيمة، تخليدًا لذكراه.

وقالت زوجة الشهيد في تصريحات لـ "البوابة نيوز": "أحمد اسمه يستاهل يتخلد في التاريخ، ويستحق أن تخلد ذكراه لأنه كان محبًا عاشقًا لبلده، وزرع في أطفاله حب الوطن"، مضيفة أن أطفاله "سليم وإبراهيم" أخذا حب الوطن والجيش من أبيهم الشهيد، وطموحهما وأمنتيتهما أن يلتحقا بالقوات المسلحة للدفاع عن وطنهم واستكمال مسيرة والدهم الشهيد.

وتابعت "زوجة الشهيد"، أن "فريدة"، الطفلة الصغرى للشهيد والتي لم تستطع أن تراه، حينما ترى صورته تردد دائمًا "بابا بطل"، مشيرة إلى أن الله عز وجل أكرم زوجها بالشهادة وهو ما كان يتمناه دائمًا.

واستطردت "زوجة الشهيد": "عشت مع زوجي الشهيد 9 أعوام لم أرَ فيهم سوى الخير والسعادة، وكان وجوده في المنزل يملأه بالسعادة وينشرها في جميع أنحائه.

ووجهت زوجة الشهيد رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة "ربنا يحفظك لمصر وكفاية إنك رافع راسنا وسط بلاد العالم كلها"، مضيفة أشعر أن زوجي معي دائمًا وأن ذكرى استشهاده وكأنها بالأمس.

يذكر أن المقدم أركان حرب أحمد حامد الخولي، أحد أبطال القوات المسلحة نال الشهادة إثر حادث الخسة والغدر، بشمال سيناء، وهو أحد الأبطال العظام الذين استشهدوا في 14 أبريل 2018، ليلقوا ربهم فرحين بما آتاهم مثلما وعدهم في قرآنه الذى يقرأ ليوم الدين.

وتحتفل مصر في يوم 9 مارس سنويا بيوم الشهيد للتأكيد على فكرة التضحية بالروح من أجل الكرامة والوطن والعطاء دون مقابل حيث يحتفل بالشهداء تخليدا للتضحية وقيمتها النبيلة التي قدموها لبلادهم، ويتم تكريم أسر الشهداء في هذا اليوم من قبل رئيس الجمهورية تأكيد على تخليد ذكراهم ودورهم البطولي والتضحية بدمائهم، وينيب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة لوضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة.

ويوم الشهيد هو ذكرى استشهاد واحد من أشهر العسكريين وأول قائد عسكري مصري شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وهو الفريق أول عبدالمنعم رياض حيث استشهد في 9 مارس عام 1969 على يد العدو الصهيوني بعدما خاض معركة بطولية وأصبح هذا اليوم "عيد للشهداء المصريين".