كاف يعتبر الزمالك فائزا بعد انسحاب سوار العيني في الكونفدرالية

احتسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف نتيجة مباراة الزمالك وسوار الغيني في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالكونفيدرالية، لصالح الأبيض معتبره فائزا بعد انسحاب الفريق الغيني من المباراة لعدم تمكنه من الحضور للقاهرة.

وتأهل فريق الزمالك رسميا إلي ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد حسمه المركز الأول لمجموعته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الجونة، غدًا الثلاثاء على ستاد خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما.



خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.