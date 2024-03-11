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الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

نواب الشعب الصيني يختتمون دورتهم السنوية بدعم التنمية المتوازنة

الدورة الثانية للمجلس
الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني
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اختتمت اليوم بقاعة الشعب الكبرى  بالعاصمة الصينية بكين الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني بحضور الرئيس  “شي جين بينج”، ومشاركة  المستشارين السياسيين  أجل السعي لدفع التحديث صيني النمط قدما.
ودعا الاجتماع منظمات المؤتمر إلى الالتفاف بشكل أوثق حول اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس شي جين بينج وفتح آفاق جديدة.

وأكدت الجلسة الختامية علي تبني مقترحات التنمية المتوازنة وعالية الجودة  والرخاء المشترك والأمن الغذائي وتضييق أوجه عدم المساواة في التنمية، وتعزيز الثروة الجماعية.

و من خلال المؤتمرات الصحفية التي أقامها الوزراء على هامش أعمال الدورة الثانية يتضح أن القضايا الاقتصادية والمعيشية للشعب الصيني نالت النصيب الأكبر من اهتمامات ونقاشات النواب، وكذلك كانت السياسة الخارجية للصين وبالأخص علاقاتها مع القارة الأفريقية محل اهتمام، حول تعميق التعاون الإنمائي العالمي، فيما يعرف بتوافق دار السلام الأفريقي الصيني، وإعطاء الأولوية للتنمية واستكشاف مسارات مستقلة.

الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني الرئيس شي جين بينج ​الصين