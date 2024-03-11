نحو كوكب فاسد!.. الشركات متعددة الجنسيات والمافيا.. تشابه مثير

توفيق بييني

توفيق بييني ونيكولا آى فور، يديران مؤسسة استشارية تعمل في أوروبا والشرق الأوسط، وهما خبيران في آليات الشركات المتعددة الجنسيات. موقع "لو ديالوج" أجرى مقابلة معهما حول كتابهما "متعددة الجنسيات أم مافيا.. نحو كوكب الموز"، الذي نشرته شركة أمازون، ويكشفان فيه عن معلومات خطيرة فيما يعتبرانه ترابطًا بين تلك الشركات وبين المافيا.

نيكولا آى فور

أجرى موقع "لو ديالوج"، مقابلة مع كل من: توفيق بييني، ونيكولا آى فور، اللذين يديران مؤسسة استشارية تعمل في أوروبا والشرق الأوسط، وهما خبيران في آليات الشركات المتعددة الجنسيات، وذلك حول كتابهما "متعددة الجنسيات أم مافيا.. نحو كوكب الموز"، والذي نشرته شركة أمازون. وقد كشفا في الحوار عن معلومات خطيرة، فيما يعتبرانه ترابطًا بين تلك الشركات وبين المافيا.. مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:

■ لو ديالوج: يبدو أن كتابك هو ثمرة ممارساتك الميدانية. أخبرنا عن تجربتك في العمل مع الشركات متعددة الجنسيات. كيف توصلت إلى هذا التشابه مع المافيا؟

- توفيق بييني: إنه التقاطع بين خبرتنا المهنية مع اللاعبين الرئيسيين في السوق العالمية، والقراءات العديدة، وخلفيتنا الأكاديمية وشغفنا بفيلم العصابات العراب (١٩٧٢) للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، الذي قدم لنا وسمح لنا لإنشاء التوازي بين هذين النوعين من المنظمات، أردنا تحليل هاتين الفئتين من الهياكل بناءً على نظرية "الرغبة فى المحاكاة" التي صاغها رينيه جيرار والتي شكلت المبدأ التوجيهي لتفكيرنا.

إنها مسألة نفاذية الحدود بين هذين العالمين التي درسناها من كل زاوية باللجوء إلى مؤلفي العلوم الاجتماعية الكبار، سواء كانوا مؤرخي المافيا مثل سلفاتوري لوبو أو علماء الجريمة مثل إدوين ساذرلاند الذي وضع نظرية الياقات البيضاء والجريمة في الولايات المتحدة في أوائل العشرينيات من القرن العشرين.

■ لو ديالوج: هل يمكنك أن تحدد لنا على وجه التحديد مما تتكون منظمة المافيا وكيف تستخدم الشركات متعددة الجنسيات هذه الممارسات التنظيمية؟ ما هي أوجه التشابه بين شكلي التنظيم؟

- نيكولا آى فور: أوجه التشابه عديدة ولافتة للنظر. إنها تؤثر على ثقافة الشركات والقيادة والقانون والسياسة، فضلًا عن التسويق والإدارة. يتم تحديد هذه الفئات من علوم الإدارة والعلوم السياسية في وقت واحد في هذين الكونين. وبشكل أكثر تحديدًا، سيصبح العنف الجسدي أخلاقيًا في الشركة، وسيطلق على الفساد اسم "ممارسة الضغط" في بيئة الأعمال، وسيطلق على "إعادة الهيكلة" اسم الثأر في عالم الجريمة.

وفي النهاية، نفس العقلية ونفس الحالة الذهنية هي التي تسود في أذهان زعيم المافيا والرئيس التنفيذي لشركة متعددة الجنسيات. إنهم يستخدمون بشكل مشترك أساليب الإدارة التي تهدف إلى تحسين كفاءة وربحية العمليات. إنها العقلانية الخالصة التي نظّر لها ماكس فيبر، والتي يتم تطبيقها لتحقيق هدف اقتصادي.

■ لو ديالوج: هل المافيا هي التي تستنسخ رموز الشركات الكبيرة أم الشركات الكبيرة التي تتصرف مثل منظمات المافيا؟

- توفيق بييني: هناك نوع من لعبة المرآة بين هذين العالمين اللذين يحاكيان أفعالهما بهدف مشترك: الافتراس الأحادي والهوس الذي يحركه شغف الربح.. وبالنظر عن كثب، يمكننا أن نلاحظ أن التدفقات المالية الناتجة عن هذين النوعين من الأنشطة تتبع نفس المسارات، سواء كانت قانونية لتعظيم الربح أو مصرفية لزيادة العائد عندما لا يكون الأمر مرتبطًا بغسيل الأموال أو التهرب من الضرائب.

والدولة هي العدو المشترك لهما، لأنها وحدها القادرة على وضع حد لافتراسهما بفضل "احتكارها المشروع للعنف المقنن" وامتيازاتها في السلطة العامة.

■ لو ديالوج: بالنسبة لك، يبدو منتدى دافوس وكأنه منظمة مافيا. فى ماذا؟ وهل لديكم أمثلة ملموسة لشركات المافيا التي يمكنها إضفاء الشرعية على هذا الأمر؟

- نيكولا آى فور: العلاقة التي نقوم بها تنبع من مشهد من فيلم "العراب" حيث تجتمع مجموعة من الرؤساء التنفيذيين الذين يمثلون أهم الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات في هافانا لتنفيذ استراتيجية استثمار عالمية في مدينة إلدورادو الجديدة "الصديقة للأعمال" كما يقول زعيم المافيا فى الفيلم مايكل كورليوني.

ودافوس هو الاجتماع السنوي لزعماء العالم فى الاقتصاد والسياسة الدولية.. تهدف هذه الدائرة المغلقة للغاية والمترابطة، إلى تحقيق التآزر بين الجهات الفاعلة السياسية والاقتصادية بهدف تعزيز وتسهيل "تنمية الأعمال" في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن العوامل الخارجية، ولا يخفي ذلك مؤسس دافوس كلاوس شواب.

■ لو ديالوج: ما الدور الذي لعبته العولمة في عملية التهجين هذه؟

- توفيق بييني: لقد أعادت العولمة خلط الأوراق وشكلت رافعة هائلة لخلق القيمة من خلال مضاعفة الفرص التجارية للمؤسسات، سواء كانت إجرامية أم لا.

وتشكل الدول الفاشلة، والدول الجديدة، والدول البدائية، ساحة لعب جديدة تجتذب في الوقت نفسه هذين النوعين من الممثلين الذين يمرون بسهولة أقل تحت شوكات الطاغوت.

على سبيل المثال، تنتهك الشركات المتعددة الجنسيات الشرعية كما كان الحال مع بنك HSBC (الولايات المتحدة) في عام ٢٠١٢ الذي قام بغسل أكثر من مليار دولار نيابة عن عصابات المخدرات المكسيكية. وعلى إثر ذلك فرض القضاء الأمريكي غرامة قدرها ٥٠٠ مليون دولار على البنك، وهو ما يمثل شهرًا واحدًا من الدخل التشغيلي للكيان.

ومن المعروف أن عشائر المافيا تستثمر أكثر فأكثر في رءوس أموال الشركات المتعددة الجنسيات، وهو ما يشكل نوبة التهجين الاقتصادي الإجرامي. بل إن أمبرتو سانتينو من مركز إمباستاتو في باليرمو يتحدث عن "المافيا البرجوازية".

■ لو ديالوج: يبدو أن الانجراف الذي أشرت إليه متأصل في عمل الرأسمالية كأسلوب للإنتاج. فهل يمكن علاج ذلك في ظل الرأسمالية؟

- نيكولا آى فور: لا يمكن للرأسمالية أن تتطور إلا بمساعدة الدولة، مما يقوض نظرية الرأسمالية المتأصلة في الطبيعة البشرية. إننا نلاحظ بالفعل وجود علاقة معينة بين ظهور الدولة والتجارب الأولى للجمع بين رأس المال والعمل، مثل، على سبيل المثال، الصناعات الملكية في عهد لويس الرابع عشر. يمكن أن تكون الحلول قانونية على مستوى الدولة، فلماذا لا يتم إنشاء محكمة دولية خارج الحدود الإقليمية مخصصة خصيصًا للجرائم (الكوارث البيئية وتعريض الصحة العامة للخطر) والجرائم التي ترتكبها الشركات المتعددة الجنسيات مثل المحكمة الجنائية الدولية؟ ومع ذلك، سيتعين علينا إعادة التفكير في الاقتصاد العالمي من حيث الاستهلاك. إن العودة إلى مصادر الدين والأخلاق والفلسفة يمكن أن تسمح للإنسان بأن ينأى بنفسه قليلًا عن "صنم السلعة"، كما أكد كارل ماركس في الفصل الأول من كتاب "رأس المال" من أجل العيش بشكل أفضل والحفاظ على بيئتنا.