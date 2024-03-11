جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية عزبة البحر بالشرقية

تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعه الزقازيق ود.جيهان يسري نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظمت كلية الطب البيطرى اليوم قافلة بيطرية لقرية عزبة البحر مركز الزقازيق بالشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى.

وقد نفذت القافلة تحت إشراف د.عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم د.لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية، حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى بقيادة د.حسين عبد الطيف مدير المستشفى البيطرى ود.محمد عبد الله غنيمى.

كما تم الكشف على ٩٦ حالة حيوانات، ١٦٩٥ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجانًا فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطـــــــن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية.

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعيًا لإحدى القري الأكثر احتياجًا مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجانًا لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.