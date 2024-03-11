سيلفان فيريرا يكتب: قصة انتصار أفدييفكا.. العقيدة الروسية فى حرب المدن استلهمت تجارب المعارك فى سوريا

فى ١٦ فبراير، تم طرد القوات الأوكرانية فى هذا المعقل المحصن، والذى ربما يكون الأقوى فى أوروبا، من المدينة من خلال هجمات مركزة شنتها القوات المسلحة الروسية. وبالتالي، انتهت المعركة، التى بدأت فى ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣، بالسيطرة الكاملة على المدينة وتراجع القوات الأوكرانية بشكل منظم إلى حد ما.. للمرة الخامسة فى أقل من عامين، استولى الروس، الذين تجرأ بعض الخبراء عندنا على الشك فى قدراتهم القتالية فى بيئة حضرية، على مدينة كبيرة.

تطويق على ثلاث مراحل (١٠ أكتوبر – ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣)

يبدأ كل شيء فى ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ باختراق الجيش الروسى المشترك الثامن شمال المنطقة الصناعية بالمدينة من أجل قطع خط السكة الحديد الذى يربط المدينة ببقية أوكرانيا، وقد تم كل ذلك بسرعة كبيرة من خلال الهجوم على كومة الخبث الهائلة الواقعة إلى الشرق من مصنع فحم الكوك (أحد أكبر المصانع فى أوروبا)، على طراز أزوفستال فى ماريوبول. وفى ١٨ أكتوبر، أصبحت كومة الخبث تحت سيطرة القوات الروسية. وهذا سيوفر لهم مرصدًا رئيسيًا للقطاع بأكمله.

وبعد قتال مرير، تمكن الروس من الحصول على موطئ قدم غرب خط السكة الحديد واقتربوا من أنقاض قرية ستيبوف، وهى الخطوة الأولى التى سمحت لهم بالحصول على موطئ قدم فى قرية بيرديتشي، إن وصول التعزيزات الأوكرانية سيجعل من الممكن استعادة السيطرة الكاملة على بيرديتشى وتحقيق الاستقرار فى الجبهة فى هذا القطاع لعدة أسابيع يكون خلالها القتال حول ستيبوف عنيفًا نادرًا. نظرًا لعدم تمكنها من الاختراق، قررت القوات المسلحة الرواندية فى ٢٠ أكتوبر توحيد مواقعها على طول خط السكة الحديد، فى هذه الأثناء فى ١٩ أكتوبر، هاجمت القوات المسلحة الروسية أيضًا جنوب المدينة فى منطقة “تسارسكا أوخوتا” وتقدمت بصعوبة فى اتجاه فوديان.

وبعد ثلاثة أسابيع من الوضع الراهن، بدأت المرحلة الثانية من الهجوم الروسى فى القطاع الجنوبى فى ١٣ نوفمبر. وفى ١٧ نوفمبر، سيطر الروس على ٦٠٪ من المنطقة الصناعية جنوب شرق المدينة. وفى ٢٧ نوفمبر، أعلن الروس سيطرتهم الكاملة على هذه المنطقة.. لإسكات الدفاعات الأوكرانية، تستخدم قوات الطيران الروسية (VKS) على نطاق واسع القنابل الانزلاقية الموجهة FAB-٥٠٠.

وفى ٥ ديسمبر، بدأت المرحلة الثالثة من التطويق رغم تدهور الأحوال الجوية، ويستفيد الروس بعد ذلك من حوالى ٤٠.٠٠٠ إلى ٥٠.٠٠٠ رجل حول المدينة التى يدافع عنها ١٠.٠٠٠ جندى أوكراني، واصلت قوات الطيران الروسية مهام القصف بلا هوادة لسحق التحصينات الأوكرانية، بينما أطلقت المدفعية الروسية ما متوسطه ١٠٠٠٠ طلقة يوميًا.

وفقًا لمعهد دراسة الحرب فى واشنطن، فى الوقت نفسه، تواجه المدفعية الأوكرانية انخفاضًا كبيرًا فى مخزونها من القذائف عيار ١٥٥ ملم، ولكن أيضًا من حيث الذخيرة المضادة للدبابات والمضادة للطائرات. طوال شهر ديسمبر وأوائل يناير كان القتال ثابتًا بشكل عام دون أى مكاسب كبيرة للروس الذين تقدموا فقط فى القطاع شمال بيرفومايسكى إلى الجنوب الشرقى من المدينة فى ١٨ ديسمبر.

اختراق (٢٠ يناير – ٧ فبراير ٢٠٢٤)

وفى ٢٠ يناير ٢٠٢٤، اخترق الروس الدفاعات الأوكرانية جنوبًا واستولوا على نقطة القوة الدفاعية "تسارسكا أوخوتا"، مما سمح لهم بعد ذلك بالتقدم أكثر من كيلومتر باتجاه الشمال على طول شارع سوبورنا. ويرتبط النجاح الروسى جزئيا باستخدام نفق مهجور يسمح لهم بالوصول إلى الجزء الخلفى من خط الدفاع الأول الأوكراني. واعتبارًا من يوم ٢٢ يناير استؤنف القتال فى الجزء الشمالى والغربى من المدينة بالقرب من مصنع فحم الكوك. فى اليوم التالي، أصبحت أنقاض ستيبوف فى أيدى الروس بالكامل واستقرت الجبهة فى هذا القطاع اعتبارًا من ٢٥ يناير.

فى يومى ٢٨ و٢٩، تقدم الروس أيضًا فى الجزء الشمالى من بيرفومايسكي. وفى بداية شهر فبراير، تعرضت نقطة الدعم "زينيت" جنوب المدينة للتهديد على جانبها الغربى من خلال تقدم القوات المسلحة الروسية شرق أوبيتني. بين ٤ و٦ فبراير، واصل الروس تقدمهم ووصلوا إلى الجزء الشمالى من شارع دونيتسكا. شمال جسر السكة الحديد، تم الإبلاغ أيضًا عن وجود عناصر من القوات المسلحة الروسية بالقرب من خط السكة الحديد. فقد استغل الروس الضباب للتسلل بينما كانت المدفعية الأوكرانية صامتة بشكل متزايد بسبب نقص الذخيرة. إن قوات اللواء الميكانيكى الأوكرانى ١١٠، التى تقاتل فى القطاع منذ مارس ٢٠٢٢، وصلت إلى نهاية قوتها.

الهجوم الأخير (٨ – ١٧ فبراير ٢٠٢٤)

شن الروس، القادمون من الشمال الشرقي، هجومًا قويًا لتقسيم البلدة إلى قسمين بين الجزء الشمالى حيث يقع مصنع فحم الكوك ومصنع الكيماويات والمنطقة المأهولة. وهدفهم الوصول إلى الطريق الذى يربط بين شطريها لقطع خطوط الاتصال والإمداد للوحدات التى تدافع عن المنطقة السكنية من الجنوب والجنوب الشرقي. تستفيد القوات البرية من الدعم المكثف من الطيران الروسي الذى يقصف نقاط الدعم الأوكرانية بمعدل مضاعف.

ويقدر بعض المراقبين ما يصل إلى ٥٠ قنبلة من طراز FAB-٥٠٠ يوميًا. وبحسب بعض التقديرات، استخدم الروس أكثر من ٦٠٠ منها منذ بداية عام ٢٠٢٤. لا ينبغى التفوق على المدفعية الروسية، فهى تواصل إطلاق النار بوابل من القذائف. وفى ١١ فبراير، وبينما كانت المعركة محتدمة للإبقاء على الطريق الواصل بين منطقتى التجمع مفتوحين، تمت إقالة الجنرال زالوجنى وحل محله الجنرال سيرسكي، روسى المولد.

قراره الأول كان إشراك اللواء الهجومى الثالث "آزوف" لتعزيز الحامية وقبل كل شيء لمنع الروس من تقسيم القطاع إلى قسمين. كما تم إرسال وحدات أخرى لتخفيف اللواء الميكانيكى ١١٠ الذى كان على وشك الانهيار، والذى رفضت عناصر معينة منه لعدة أيام الانصياع لأوامر الهجوم الصادرة لهم. وفى ليلة ١٤ إلى ١٥ فبراير، وصل الروس أخيرًا إلى طريق الإمداد الذى يربط بين شطرى المدينة.. ليس لدى حامية المنطقة المأهولة الآن أى اتصال مع العالم الخارجى إلا عبر طريق دمره ذوبان الجليد. وفى يوم ١٥ نهارًا، رفع الروس علمهم على موقع "زينيت" الذى تخلى عنه المدافعون عنه.

ومع ذلك، يذكر بعض المراقبين القبض على عدة مئات من الجرحى غير القابلين للنقل الذين تركوا وراءهم. فى صباح يوم ١٦، بينما بدأت عدة عناصر متواجدة فى المنطقة السكنية بالانسحاب دون أمر ودون التنسيق مع الوحدات المجاورة، أعلنت كييف أن سيرسكى أعطى الأمر بالانسحاب هربًا من الحصار. نحن نتحدث عن ما بين ٤٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ جندى أوكرانى يحتمل أن يكونوا محاصرين. فى وقت مبكر من صباح يوم ١٧ فبراير، أكد سيرسكى أن القوات الأوكرانية قد تخلت عن المدينة بالكامل.

ومع ذلك، بقيت جيوب قليلة من المقاومة أو المقاتلين المعزولين الذين استسلموا للروس. وهكذا يعلن الروس أسر ١٨٠٠ جندى أوكراني. تم إخفاء العدد الإجمالى للخسائر الأوكرانية بعناية من قبل كييف. من المحتمل أن الروس، من جانبهم، فقدوا حوالى ١٠ آلاف قتيل وجريح وأسير ومفقود، بالإضافة إلى حوالى مائة مركبة مدرعة غير قابلة للاسترداد بشكل دائم فى الفترة ما بين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ و١٧ فبراير ٢٠٢٤. أى على مدى ٤ أشهر ونصف من القتال فى هذا العام، وهى نتيجة "طبيعية" تمامًا بالنسبة للمهاجم.

مراجعة

وكما أوضحت فى مقدمة كتابى عن معركة ماريوبول عام ٢٠٢٢، عشية انطلاق "العملية العسكرية الخاصة"، كان يتم تحديث العقيدة الروسية فى مجال حرب المدن تبعًا لتجارب المعارك التى تم تنفيذها فى سوريا.. بعد انتصار ماريوبول فى مايو، ثم انتصارات سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، قامت القوات المسلحة الروسية بتحسين تكتيكاتها القتالية فى المناطق الحضرية، مع الأخذ فى الاعتبار على وجه الخصوص المساهمة الأساسية للطائرات بدون طيار فى المراقبة ولكن أيضًا فى تدمير نقاط المراقبة ونقاط دعم العدو. علاوة على ذلك، أصبحت الوحدات التكتيكية الجديدة المتمركزة حول دبابة وناقلة جنود مدرعة (BTR-٨٢/BMP-٢) ومجموعة مشاة قتالية "تضاء" بطائرة بدون طيار هى القاعدة للتقدم فى المدينة. وعلى المستوى العملياتي، نجح الروس مرة أخرى فى تطويق المدينة لخنق الحامية وإجبارها إما على القتال حتى الإبادة، أو التراجع عبر أخدود تم إخلاؤه تحت نيران المدفعية والطيران الروسي.

علاوة على ذلك، ومن أجل إجبار كييف على اتخاذ خيارات صعبة فيما يتعلق بالالتزام باحتياطياتها الاستراتيجية، كان الهجوم على أفدييفكا مدعومًا بعدة هجمات ثانوية فى ثلاثة قطاعات أخرى على الأقل من الجبهة (كريمينا/كوبيانسك، وباخموت، ونوفوميخايلوفكا). وقد منع ذلك الأوكرانيين من استخدام كل مواردهم كما فعلوا فى باخموت فى شتاء عام ٢٠٢٣. وفى الختام، يجب علينا بالتالى أن نواجه الحقائق المتمثلة فى أن الروس قد اكتسبوا الآن إتقانًا لا جدال فيه فى مجال حرب المدن مع هذه المعركة الخامسة التى فازوا بها بعد معارك ماريوبول وسيفيرودونيتسك وليسيتشانسك وباخموت. ومن غير المستغرب أن يكون الجيش الأخير الذى يمكنه تحقيق مثل هذا الرقم القياسى فى حرب تقليدية هو الجيش الأحمر.

سيلفان فيريرا: مؤرخ مُتخصص فى فن الحرب فى العصر الحديث، وصحفى مُستقل له تاريخ حافل فى التدريب وإدارة الأحداث والتحرير والخطابة والكتابة الإبداعية، ألّف العديد من الكتب المرجعية عن الحرب العالمية والحرب الأهلية، وهو أيضًا مستشار لسلسلة وثائقية تليفزيونية.. يكتب عن معركةأفدييفكا من بدايتها حتى نهايتها كواحدة من المعارك التى انتصر فيها الجيش الروسى.