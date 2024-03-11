أمير كرارة: هناك أكثر من موقع على الانترنت تعمل على تشويه أعمالي الفنية

أكد الفنان أمير كرارة، أن اللجان الإلكترونية على منصات السوشيال ميديا لها تأثير على كثير من المسلسلات التي تعرض على شاشات التلفزيون، موضحا أن المسلسل الجيد بمحتواه وأحداثه هو الذي سيفرض نفسه في الموسم الرمضاني.

وأشار "كرارة"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن المسلسل الجيد لا يختلف عليه اثنين، ولكن المسلسل السيء مهما كان دعم من اللجان الإلكترونية لن يحقق أي نجاح، مؤكدًا أن الشارع والجمهور في الشارع هو الأهم بالنسبة له.

وتابع: "هناك أكثر من موقع على الانترنت تعمل على تشويه أعمالي الفنية بشكل مستمر، وتأثير السوشيال ميديا كبير ولكن رأي الجمهور في النهاية هو من يهمني في المقام الأول وهو الحكم في الأعمال المعروضة".