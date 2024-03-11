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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

موعد سحور ثاني يوم رمضان.. تعرف عليه

شهر رمضان
شهر رمضان
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عقب إعلان دار الإفتاء المصرية أن يوم الإثنين الموافق 11 مارس هو أول يوم من شهر رمضان المبارك، وذلك وفقًا للبيان الصادر عن الدار والذي ألقاه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية. 
كما أعلنت الدار أن الأحد الموافق 29 شعبان هو آخر يوم في شهر شعبان، وفي هذه الأثناء يتساءل المسلمون عن موعد السحور والإمساك في أول أيام الشهر الكريم.
مساكية أول يوم رمضان 2024
 عقب أن  وافق اول يوم رمضان  اليون الإثنين الموافق 11 مارس الجاري، سيكون موعد سحور أول يوم رمضان هو الساعة 2:23 صباحا، ومدة الصيام كانت لمدة 13 ساعة و18 دقيقة. 
 
إمساكية ثاني أيام رمضان 2024 
يوم الثلاثاء 12 مارس 2024 “ثاني يوم رمضان 2024” 

- ويوافق غدا الثلاثاء  اليوم الثاني من شهر رمضان، يصوم المسلمون لمدة 13 ساعة و20 دقيقة. ويكون موعد السحور في الساعة 2:22 صباحًا، وموعد الإمساك في الساعة 4:22 صباحًا. وتكون مواقيت الصلاة كالتالي:
 آذان الفجر في الساعة 4:42 صباحًا.
- شروق الشمس في الساعة 6:08 صباحًا.
آذان الظهر في الساعة 12:05 ظهرًا.
 آذان العصر في الساعة 3:28 مساءً.
 آذان المغرب في الساعة 6:02 مساءً.
 آذان العشاء في الساعة 7:19 مساءً.

ار الإفتاء المصرية الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رمضان 2024 موعد سحور ثاني يوم رمضان