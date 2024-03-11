مفاجأة صادمة تُغير حياة عمر وداش في أولى حلقات «مسار إجباري»

يلتقي الفنان أحمد داش مع الفنان عصام عمر، في الحلقة الأولى من مسلسل "مسار إجباري" بالمستشفى، حيث يتواجد عمر لرعاية والدهما الفنان محمود البزاوي الذي يعاني من وعكة صحية.

تدور أحداث الحلقة حول تعرّف عمر وداش على بعضهما البعض لأول مرة، حيث يكشف لهما والدهما أنهما شقيقان، لكن من أمهات مختلفتين، ويظل الأثنان في صدمة بسبب المفاجأة.

المسلسل بطولة صابرين، أحمد داش، رشدى الشامى، جورى بكر، عصام عمر، بسمة، مى الغيطى، والإخراج نادين خان.

شارك الفنان أحمد داش فى الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، مى كساب، هالة صدقى، زينة، أحمد داش، إيمان العاصى، منة فضالى، عصام السقا، أحمد فهيم، والإخراج محمد سامى.