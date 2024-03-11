العاهل الأردني يحذر من تداعيات خطيرة للانتهاكات الإسرائيلية في القدس

أطلق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تحذيرًا شديد اللهجة من أي تصعيد في الوضع في القدس، نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى تداعيات خطيرة.

وجاء هذا التحذير خلال استقبال الملك عبد الله الثاني لأمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول، المطران بول ريتشارد غالاغير، في قصر الحسينية اليوم الإثنين.

وأعرب الملك عن عمق العلاقات المتميزة بين الأردن والفاتيكان، مؤكدًا أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافي وفي كل السبل الممكنة.

وشدد العاهل الأردني، بحضور الأمير غازي بن محمد، مستشاره للشؤون الدينية والثقافية، على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات المتكررة للمستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

ووفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكي، دعا الملك عبد الله الثاني إلى توحيد مواقف الكنائس المسيحية في المحافظة على الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة.

وأشاد أمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول بجهود الأردن في حماية والاعتناء بالمقدسات في القدس، ضمن إطار وصاية الهاشميين عليها.

وعبر الفاتيكان عن استعداده للمساهمة في تعزيز الجهود الإنسانية في قطاع غزة وتقديم المساعدات الطبية والإغاثية المطلوبة.

وحضر اللقاء أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، بالإضافة إلى مدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والوفد المرافق لأمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول.