طلب إحاطة تحت القبة بشأن أزمة مسابقة الألف إمام

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلي الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف بشأن أزمة مسابقة الألف إمام التي أجرتها وزارة الأوقاف عام ٢٠٢٢.

وأوضحت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أنه قد ورد إلينا خلال الأونة الأخيرة من شكاوى وتظلمات من جانب عدد كبير من الناجحين بمسابقة الـ ١٠٠٠ إمام، التي كانت قد سبق، وأعلنت عنها وزارة الأوقاف عام ٢٠٢٢، مشيرة إلي أن تلك الشكاوى تمثلت في أن الوزارة بعد ما قامت وأعلنت عن تلك المسابقة، تقدم ما يقرب من ١٧ ألف متسابق من أجل الظفر بمقاعد تلك الوظائف، وبالفعل تم تصفية ذلك العدد واختيار ما يقرب من ٥٤٨ من المتقدمين فقط لإتمام التعاقد معهم لشغل تلك الوظائف.

وأشارت «سلامة» في طلب الإحاطة انه وبالفعل قامت الوزارة ووزير الأوقاف بنشر أسماء الناجحين على الصفحة الرسمية للوزارة والصفحة الرسمية للوزير تمهيدًا للتعاقد معهم بشكل نهائي وتسليمهم مهامهم الوظيفية إلا أن الوزارة وبشكل غير مفهوم قامت بالتعاقد مع ٢٨٠ ناجح فقط، وتم تجاهل ما يقرب من ٢٦٨ من الناجحين من ذلك الحين وحتى تاريخه دون إبداء أي أسباب، وهو الأمر الذي يُهدر مبدأ العدالة الوظيفية والشفافية بتلك المسابقة.

وطالبت عضو مجلس النواب كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل سرعة معالجة تلك الإشكالية ووضع جدول زمني محدد خاص بالتعاقد مع السادة المذكورين في اسرع وقت ممكن كما طالبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مناقشته وإصدار ما يلزم من توصيات حيال طلب الإحاطة.