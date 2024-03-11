رامز جلال: السقا وباسم سمرة قطعوا بعض على السوشيال ميديا

وقع الفنانان أحمد السقا وباسم سمرة، ضحية حلقة مميزة من برنامج "رامز جاب من الآخر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة إم بي سي مصر.

بدأ رامز الحلقة بتقديم الضيفين قائلًا: "معانا النهارده اتنين قطّعوا بعض على السوشيال ميديا وفي البرامج التلفزيونية، واحد قال مبيعرفش يمثل والتاني قال انه مش بيعرف يعمل حاجة خالص. معانا انهارده أحمد السقا وباسم سمرة أبطال مسلسل العتاولة".

يُعرض برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2024 بعد الإفطار مباشرة، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة، عبر شاشة قناة MBC مصر ومنصة شاهد.