«صدر إمبابة» تحتفل بحصولها على المركز الأول في المسابقة العلمية Plumo Egypt.. صور

احتفل مستشفى صدر إمبابة بحصوله على المركز الأول فى المسابقة العلمية التي أجريت خلال المؤتمر السنوي الأول لأمراض الصدر Plumo Egypt 2024.

حيث تم تكريم الفريق الطبى الفائز، والمكون من 5 أطباء، وهم الدكتور إبراهيم الصعيدى، والدكتور محمد السعيد، والدكتور محمد غنيم، والدكتور أحمد حمدي، والدكتور محمد عيسى، الذين مثلوا مستشفى صدر إمبابة فى المسابقة العلمية التى أجريت على أهم الحالات المرضية التى تم التعامل معها وكيفية إدارتها للوصول إلى حل لمشكلة المريض الصحية من خلال خطة علاجية واضحة وتصرف علمى دقيق واستخدام لكل الأدوات التشخيصية بالمستشفى.

وأوضح الدكتور محمد أمر الله، مدير مستشفى صدر إمبابة، أن المستشفى يعمل على توفير أفضل الخدمات الطبية للمترديين على عياداته التخصصية لأمراض الصدر بالإضافة إلى توفير أفضل الأجهزة والآلات الطبية، مضيفًا: نعمل علي رفع كفاءة الأطباء وأطقم التمريض من خلال التدريب علي أحدث طرق العلاج والتشخيص، وتنفيذ مبادرات توعوية موسعة عن الأمراض الصدرية.

وأكد «أمرالله» فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أنه تم إعداد خطط عمل تتوافق مع تطبيق أساليب مكافحة العدوى بجميع اقسام مستشفى الصدر التي تقدم خدماتها لمرضى الدرن، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى القضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.

وأضاف أن أطباء مستشفى صدر إمبابة يمثلون علامة بارزة فى مجال تخصصهم؛ حيث يعملون على تطوير أنفسهم على أساس علمى سواء دراسيا أو مهنيا أو على المستوى العملى بالأقسام، حيث جرى تقديم شهادات تقدير للأطباء الفائزين بالمسابقة فى احتفالية تم إجراؤها بمستشفى صدر إمبابة وسط فرحة كبيرة من كافة أطباء المستشفى.

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