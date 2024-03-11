ميناء دمياط يشهد وصول هذا العدد من السفن خلال 24 ساعة

شهد ميناء دمياط وصول 10 سفن ومغادرة 11 سفينة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد السفن التي تم التعامل معها في الميناء 35 سفينة، تضمنت سفنًا حاويات وبضائع عامة.

وفقًا للبيان الصادر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء اليوم الأحد، تم استقبال ناقلة الغاز المسال التي تحمل علم مالطا، وتبلغ أبعادها 294 مترًا في الطول و44 مترًا في العرض، ومن المتوقع أن تحمل حوالي 60 ألف و502 طن من الغاز المسال.

وذكر البيان أنه تم استقبال سفينة تحمل علم تنزانيا، قادمة من أوكرانيا وتحمل حمولة 6496 طنًا من القمح للقطاع الخاص، بالإضافة إلى سفينة تحمل علم جزر مارشال، قادمة من روسيا وتحمل حمولة 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28 ألفًا و323 طنًا، تضمنت 515 طنًا من العلف و4261 طنًا من الرمل و1755 طنًا من اليوريا و21 ألفًا و792 طنًا من البضائع المتنوعة.

وجاء في البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة، بلغت 48 ألفا و509 طنًا، تضمنت 14 ألفا و157 طنًا من القمح، و12 ألفا و192 طنًا من الخردة، و3430 طنًا من الأبلاكاش، و8700 طنًا من الحديد، و860 طنًا من زيت الطعام، و3470 طنًا من الذرة، و1400 طن من فول الصويا، و4300 طن من كسب الصويا.

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 254 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 413 حاوية مكافئة، وتجاوز عدد الحاويات الترانزيت 5119 حاوية مكافئة. ومن جانب آخر، ارتفع رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء إلى 56 ألفا و22 طنًا من القمح، بينما بلغ رصيد المخازن الخاصة للقطاع الخاص 81 ألفا و380 طنًا.

وأشار الوزير إلى خروج 3 قطارات بحمولة إجمالية تبلغ 3724 طنًا من القمح، متوجهة إلى صوامع شبرا وإمبابة وكوم أبو راضي، بينما غادر قطاران بعد فرغ 45 حاوية و20 قدمًا، قادمين من السخنة. وبلغ عدد الشاحنات التي دخلت وخرجت 5844 شاحنة.