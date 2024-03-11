وزير الصناعة: الصادرات السلعية تحقق نموا ملموسا خلال يناير وفبراير

أكد وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، على تحقيق الصادرات السلعية المصرية نموًا ملموسًا خلال شهري يناير وفبراير 2024، حيث ارتفعت إلى 6.121 مليار دولار، مقارنة بـ 5.794 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 6%.

وأكد سمير في تصريحاته اليومية أن التقرير الأخير الذي نشرته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يكشف عن تجاوز حجم الصادرات خلال يناير وفبراير 2024 لصادرات نفس الفترة في عامي 2022 و2021.

الوزير أوضح أن التقرير أظهر أيضًا أهم الأسواق المتوقعة للصادرات المصرية خلال الشهرين الماضيين، حيث تصدرت تركيا القائمة بقيمة تجاوزت 551 مليون دولار، تلوجاءت بعدها المملكة العربية السعودية بقيمة 511 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 395 مليون دولار، وليبيا بقيمة 337 مليون دولار، وختامًا الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تجاوزت 315 مليون دولار.

وفقًا لتقرير وزارة التجارة والصناعة، كشفت البيانات عن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الحالي. تصدرت قائمة هذه القطاعات مواد البناء بقيمة مليار و177 مليون دولار، تلتها الحاصلات الزراعية بقيمة 939 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 873 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ضمت القائمة قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة بقيمة تجاوزت 871 مليون دولار، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 809 ملايين دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 465 مليون دولار، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 179 مليون دولار.

وتسلط الضوء على أبرز البنود الجمركية التي ساهمت في زيادة هيكل الصادرات المصرية خلال الفترة المذكورة، حيث شهدت البرتقال الطازج والمجفف زيادة بقيمة 296 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 268 مليون دولار، والذهب بقيمة 211 مليون دولار، والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 229 مليون دولار، وزيوت النفط بقيمة 215 مليون دولار.