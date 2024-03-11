"الأوقاف": انطلاق الملتقى الفكري للواعظات بـ21 مديرية

أطلقت وزارة الأوقاف الملتقى الفكري الرمضاني للواعظات لعام 1445هـ / 2024م، وذلك في 21 مديرية على مستوى الجمهورية.

انعقد الملتقى بعد صلاة الظهر، وشارك فيه نخبة من واعظات الوزارة المتميزات، وجاء على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم الملتقى الفكري بمسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها)، شاركت فيه كل من الواعظة/ وفاء عبد السلام عبد السلام، والواعظة/ ميرفت عزت محمد عثمان، والواعظة/ نجوى شبل عرفة.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم الملتقى الفكري بمسجد ناصر، شاركت فيه الواعظة/ سماح محمد أحمد محمد.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيم الملتقى الفكري بمسجد السلام، شاركت فيه الواعظة/ أميمة غريب داوود الحجاوي.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم الملتقى الفكري بمسجد ناصر، شاركت فيه الواعظة/ تهاني إبراهيم سعيد حسين.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم الملتقى الفكري بمسجد النصر، شاركت فيه الواعظة/ ولاء مصطفى بكر البطة.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم الملتقى الفكري بمسجد سيدي أحمد البدوي، شاركت فيه الواعظة/ صفاء محمد عبد الفتاح بدر.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم الملتقى الفكري بمسجد ناصر الكبير، شاركت فيه الواعظة/ آيات محمود عبد الفتاح.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيم الملتقى الفكري بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، شاركت فيه الواعظة/ هناء محمد إبراهيم عويضة.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم الملتقى الفكري بمسجد فيصل، شاركت فيه الواعظة/ بهيرة محمد بدر الدين.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم الملتقى الفكري بمسجد أبو المكارم، شاركت فيه الواعظة/ سناء طه السيد موسى.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم الملتقى الفكري بمسجد عمر بن عبد العزيز، شاركت فيه الواعظة/ هيام زكريا عبد العال، والواعظة/ وفاء حسام الدين حسن (واعظة بالأزهر).

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم الملتقى الفكري بمسجد الصحابة، شاركت فيه الواعظة/ نبيلة محمد جلال محمد.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم الملتقى الفكري بمسجد العارف بالله، شاركت فيه الواعظة/ مروة أحمد عبد اللاه حسين.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم الملتقى الفكري بمسجد الفتح، شاركت فيه الواعظة/ ماجدة فرج قاسم، والواعظة/ شيماء عبد الفتاح السيد (واعظة بالأزهر).

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم الملتقى الفكري بمسجد الفتح، شاركت فيه الواعظة/ هناء محمد العربي.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم الملتقى الفكري بمسجد عبد الفتاح قمر، شاركت فيه الواعظة/ آيات أحمد رمضان.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم الملتقى الفكري بمسجد الاستقامة، شاركت فيه الواعظة/ جيهان يس يوسف محمود.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم الملتقى الفكري بمسجد الفولي، شاركت فيه الواعظة/ آمال محمد عبد الغنى محمد.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم الملتقى الفكري بمسجد الحاج حسن، شاركت فيه الواعظة/ ليلى عبدالوهاب مدنى محمدين.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم الملتقى الفكري بمسجد النصر، شاركت فيه الواعظة/ رشا يوسف نعيم يوسف.

وفي مديرية أوقاف بور سعيد أقيم الملتقى الفكري بمسجد مريم، شاركت فيه الواعظة/ ناهد عبد الفتاح أحمد الدالي.

جاء ذلك في إطار اهتمام الوزارة بدور المرأة العلمي والدعوي في المجتمع، وفي ضوء إطلاق الوزارة عام 2024م عامًا للواعظات.