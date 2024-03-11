الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة الجونة في الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الإثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض الفريق تدريباته الجماعية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، وشهد المران تخفيف الحمل البدني للاعبين، والتركيز على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادًا للقاء الجونة المرتقب.

وتقرر تجمع الفريق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين، في مطار القاهرة الدولي، للسفر إلى الغردقة في تمام العاشرة والنصف مساءً للانتظام في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة الجونة استعدادًا للمباراة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق الجونة، غدًا الثلاثاء على ستاد خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.