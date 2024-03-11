جوميز يستقر على حارس الزمالك في مواجهة الجونة بالدوري

استقر جوزيه جوميز مدرب فريق الزمالك، على الدفع بالحارس محمد صبحي في مواجهة فريق الجونة، غدًا الثلاثاء، على استاد خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعتمد جوميز على تطبيق سياسة التدوير بين حراس المرمى محمد صبحي ومحمد عواد، حيث يشارك كل حارس في مباراة مختلفة سواء بالدوري أو الكأس أو الكونفدرالية.

يذكر أن الزمالك يأتي قبل مواجهة الجونة في المركز الثالث عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة وذلك من خوض 10 مباريات، ولديه بعض المباريات المؤجلة.

أما فريق الجونة فيأتي في المركز التاسع برصيد 19 نقطة؛ وذلك من خوض 13 مباراة.