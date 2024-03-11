محافظ القليوبية يتابع انتظام منظومة النظافة الجديدة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية أول أيام شهر رمضان الكريم لمتابعة انتظام منظومة النظافة الجديدة بمدينة الخصوص وحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة.

وشملت جولة اليوم المرور بمحور الخصوص الجديد ثم محور طريق شركات البترول مرورا بكوبري مسطرد و شارع 15 مايو ومحور الفريق العصار، وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمه وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

خلال الجولة، تفقد محافظ القليوبية محور مدينة الخصوص، موجهًا باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من علي الجانبين، والاهتمام بصيانة المعدات، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة.

كما تفقد المحافظ، الجزيرة الوسطي بشارع 15 مايو بحي غرب شبرا الخيمة، موجها باستغلال مساحات من الجزيره لإقامة مشروعات والتي توفر فرص عمل للشباب، تساهم في التطوير الحضري لتلك المناطق.

وفي شارع أحمد عرابي بحي غرب، وجه المحافظ بعدم السماح بأي إشغالات والتشديد على شرطة المرافق بعدم السماح للباعة الجائلين بافتراش الأرصفة والجزر الوسطى لضمان عدم إعاقة حركة المارة، مؤكدا أن الرصيف من حق المواطن ولن يتم السماح لأحد بالتعدي على الرصيف وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

ووجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، ومن المقرر أن يرتفع حجم المخلفات التي يتم رفعها خلال شهر رمضان مما يتطلب رفع الجاهزية الكاملة لفرق ومعدات النظافة لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.