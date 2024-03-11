مفطرات الصيام في شهر رمضان

حلَّ علينا اليوم شهر رمضان وهو شهر الخير والبركة والعبادات، حيث ينتظر المسلمون في العالم هذا الشهر كل عام من أجل الصيام والتقرب إلى الله رجاء في غفران الذنوب، وأن تكتب أعمالهم في هذا الشهر في ميزان حسناتهم، وفي هذا الشهر الكريم تكثر العبادات فبجانب الصيام والصلاة، تتنوع الأعمال الصالحة التي يسعى كل مسلم للقيام بها، ومن اجل القيام بهذه العبادات وكسب الحسنات وفضائل هذا الشهر الكريم يجب الامتناع والابتعاد عن مفطرات الصيام.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية مفطرات الصيام والأفعال التي يجب تجنبها من الصائم في نهار رمضان ليصح الصيام.