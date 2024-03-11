قيمة زكاة الفطر في رمضان 2024.. تعرف عليها

يختلف نصاب زكاة الفطر من عام لآخر، بالمستوى الذي يستطيع عليه الناس إخراجها وسعر الطعام في البلاد.

وهذا العام حددت دار الإفتاء المصرية زكاة الفطر بـ 35 جنيها هذا العام للفرد الواحد كحد أدنى، أما الفدية فحددتها الإفتاء بـ30 جنيهًا كحد أدنى عن اليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام لسبب شرعي مستمر ومعتبر.

وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قد أوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيها، جاء كحد أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مضيفا أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وأشار إلى أنه يجوز شرعا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر. مناشدا المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعا- ظروفا استثنائية غيرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان. يذكر أن قيمة زكاة الفطر كانت 15 جنيها في رمضان 2022، وبلغت 30 جنيهًا لرمضان 2023، ومع ارتفاع الأسعار وصلت إلى 35 جنيها هذا العام. أما فدية الصوم فكان الحد الأدنى لها 20 جنيهًا رمضان 2023،

أعلنت دار الإفتار المصرية عبر صفحتها علي موقع التواصل الإحتماعي الفيس بوك انه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا كما يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان وان الحد الأدنيلزكاة الفطر هو 35 جنيها.

ويذكر أن دار الإفتاء تتابع باستمرار الردود على كافة الاسئلة والاستفسارات الخاصة بالمواطنين عبر صفحتها الرسمية.