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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تأجيل النطق بالحكم في قضية "عروس بورسعيد" إلى جلسة الأربعاء المقبل

فريدة المجني عليها
فريدة المجني عليها
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قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، اليوم الأحد، مد أجل الحكم على المتهم بقتل شقيقته عروس بورسعيد إلى جلسة الأربعاء المقبل الموافق 13 مارس.

الجنايات تصدر قرارًا بقضية قاتل شقيقته عروس بورسعيد  

وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهم في جلسة 15 يناير الماضي إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة اليوم 11 مارس المقبل للنطق بالحكم.

ووصفت النيابة العامة في مرافعتها الجلسة الماضية الجريمة إنها جريمة لا تقدم عليها الدواب، مضيفة: "أبشع جريمة عرفتها الانسانية حيث تجرد المتهم من جميع مشاعر الإنسانية وتعدى على شقيقته بوحشية ولكنه أسوأ من الوحوش أنفسهم"، مطالبة بمعاقبة المتهم بالإعدام.

وتعود أحداث الواقعة شهر سبتمبر من عام 2023، والمتهم فيها: محمد نبيل السيد، يبلغ من العمر 22 عامًا، بانهاء حياة شقيقته المجني عليها "فريدة" وذلك أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين بحي المناخ في بورسعيد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

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