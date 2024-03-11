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الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

ألوان تجلب الطاقة الإيجابية.. تعرف عليها

الوان الطاقة الايجابية
الوان الطاقة الايجابية
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صنف الخبراء عدة ألوان بأنها قادرة على جلب الطاقة الإيجابية عند ارتدائها أو رؤيتها أو وجودها في المكان الميحط، ويحتاج الإنسان دائمًا إلى أن يمتلك طاقة إيجابية، وأن يكون محاطا بها ومن تلك الألوان "الأبيض، الأزرق، الأحمر، الأخضر".

-اللون الأبيض: 

يرمز إلى النقاء والصفاء في الحياة ودهان المنزل به يجعله أكثر إشراقا ويعطي حياة إيجابية للشخص.

-اللون الأزرق:

يشير إلى لون السماء والبحر ويلجأ إليهما الإنسان للحصول على السكينة والهدوء ولذلك تعتبر هذه الألوان ايجابية ومهدئة للنفس وتعطي شعور بالثقة والسلام.

-اللون الأحمر:

عتب من الألوان المحفزة والمشرقة على الحياة ويشير إلى الشجاعة والقوة والحب والعاطفة.

-اللون الأخضر:

هو لون الطبيعة يربط الإنسان بالحياة ومن الألوان الإيجابية التي تساعد في تحفيز الإنسان على الاستمرار.

 

-تأثير طاقة الألوان على الإنسان:

  • تؤثر على الذاكرة.
  • تؤثر على العلاقات.
  • تؤثر على العواطف والإبداع.

-ألوان الطاقة الإيجابية في الملابس:

  • الأبيض
  • الاحمر
  • الأرجواني
  • الأخضر
  • الأصفر الشاحب
  • البيج
  • الرمادي
الطاقة الإيجابية اللون الابيض تأثير طاقة الألوان على الإنسان