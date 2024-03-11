أنواع الهالات السودة وأسبابها وطرق التعامل معها

الهالات السوداء من المشاكل التجميلية المزعجة للسيدات وتظهر هذه الهالات في محيط العين نتيجة فرط انتاج صبغة الميلانين في الجفون وتختلف الاسباب سواء خلقية او مكتسبة وتحديد نوع الهالات أهم مرحلة من أجل علاجها فالهالات تكون باللون البني بردجاته واللون الأسود ويمكن ان تكون بلون غريب مثل الازرق والبرتقالي والوردي ولها اسباب اخرى وهي سوء دوران الدورة الدموية في محيط العين ويسبب ترقق الجلد.

-أنواع الهالات السوداء:

الهالات البنية:

تنج عن الحساسية، الالتهابات، التصبغ، التعرض بكثرة للشمس، فرك العينين، اسباب هرمونية، التهاب الجلد، الوراثة نتيجة جينات مكتسبة.

العلاج:

التخلص من العادة التي قد تسبب الهالات مثل فرك العينين او التعرض للشمس.

وضع كمادات باردة لتقليل الالتهابات حول العين.

ازالة المكياج قبل النوم.





الهالات السوداء:

تنتج بسبب تراكم الدهون محيط العين، نقص الكولاجين، مشاكل في مرونة الجلد، الوراثة.

العلاج:

مرطبات لمحيط العين

كريمات مكافحة الشيخوخة.

استعمال واقي شمس.

تناول الأطعمة الصحية.

ممارسة الرياضة.

-هالات داكنة زرقاء:

التوتر، التدخين، قلة النوم، ترقق محيط تحت العين، احتياج الجسم للحديد، الجفاف، استهلاك مفرط للأطعمة المالحة، فقر الدم، أمراض الكبد والكلى، استعمال الكمبيوتر والهاتف لفترات طويلة.

العلاج:

النوم لفترة كافية، تناول الأطعمة الصحية، شرب كميات من الماء كافية، تدليك تحت العينين، الاستحمام بالماء الدافي، وضع كمادات حارة على العين.

-أسباب الهالات السوداء:

الانتفاخ والتصبغ بسبب الحساسية.

عادات سيئة للشخص.

جينات وعوامل وراثية.

التقدم في العمر.

-نصائح للعلاج:

الحصول على ساعات كافية للنوم ليلا.

تناول اطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن.

شرب كميات كافية من الماء.

عدم التعرض لفترات طويلة للشمس واستخدام واقي شمس.

تجنب التدخين.

استعمال مضادات اكسدة حول العين.

ترطيب محيط العين بشكل يومي.

كريمات محارة السن وتفتيح حول العين.

عمل التحاليل المناسبة لمعرفة نسبة الحديد وفقر الدم وتعويضها في الجسم.

عدم تعرض البشرة للجفاف باي شكل حيث ستظهر الهالات.

كمادات باردة حول العين.

تدليك خفيف وبشكل صحيح حول العين لتنشيط الدورة الدموية.