مراحل شفاء جرح العملية القيصرية ونصائح للتعامل معه

العمليات القيصرية أحد العمليات المنتشرة في العالم للولادة واصبحت في تزايد كبير خلال السنوات الماضية، ومن أكثر الامور المزعجة في تلك العملية جرح القيصرية والذي يمر بعدة مراحل للشفاء ويحتاج عناية لفترة معينة حتى يلتأم الجرح بشكل صحيح ولا يحدث اي مضاعفات.

-مراحل شفاء جرح العملية القيصرية:

مرحلة الالتهاب:

تستم لعدة ايام بعد العملية حيث يتوف النزيف ويتدفق خلايا الدم البيضاء في الجسم إلى موقع الجرح للحماية من خطر العدوى موقع الجرح حيث يكون الجرح منتفخ ولونه احمر.

مرحلة التكاثر:

المرحلة الثانية التي يمر بها الجرح وتستمر من 3 الى 4 اسابيع وخلال هذه المرحلة تبدأ الخلايا بالتجمع والتاكثر في موقع الجرح وهذه الخلايا تساعد في شهر حواف الجرح ودعم موقعه وتصبح الندبة اكثر سمكا ويتغير لونها مع انكماشها.

مرحلة اعادة البناء:

المرحلة الثالثة للجرح وتستمر عدة أشهر وتصل إلى سنة وفي هذه المرحلة يصبح الجرح مسطح اكثر ويعود للونه الطبيعي.

-مدة شفاء جرح القيصرية:

تستغرق حوالي 6 ساعات حتى تلتئم الندبة خلال هذه المدة ويمكن للمراة التي تعرضت للعملية الشفاء بعد هذه المدة وممارسة حياتها الطبيعية .

لا يجب القلق من جرح تلك العملية فهو امر طبيعي ومع الوقت يمر الأمر بالشفاء مع متابعة الطبيب.

يجب الحفاظ على الجرح نظيف وجاف من اي علامات قد تكون سبب في التعرض لمشكلة صحية كبيرة.

الشعور الالم وعدم الارتياح مكان الجرح في الاسابيع الاولى بعد العملية القيصرية أمر طبيعي ويجب أن يهدأ الجرح.