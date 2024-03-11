فريدة عثمان: أتمنى حصد المزيد من الميداليات بدورة الألعاب الأفريقية

علقت فريدة عثمان لاعبة المنتخب المصري للسباحة، على منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

وحققت فريدة عثمان الميدالية الذهبية في سباق 50 متر فراشة، والميدالية الفضية في سباق 100 متر حرة.

وقالت “عثمان”: هناك دائمًا منافسة قوية بين مصر وجنوب إفريقيا، وسعيدة كثيرًا بحصد ميداليتين في دورة الألعاب الأفريقية وأتمنى حصد المزيد من الميداليات خلال السباقات القادمة“.

وتابعت: “أبذل قصارى جهدي وأفعل ما في وسعي من أجل تحقيق الميداليات ورفع علم مصر عاليًا في جميع البطولات التي أشارك بها“.

واختتمت لاعبة المنتخب المصري للسباحة حديثها قائلة: “أوجه الشكر والتقدير لعائلتي التي تقدم لي كافة الدعم والمساندة والتحفيز والتشجيع منذ بداية ممارستي لهذه الرياضة“.