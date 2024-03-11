الحكومة الباكستانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد

أقيمت اليوم الاثنين احتفالية قصيرة لأداء اليمين الدستورية لحكومة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

جاء ذلك بحضور 19 وزيرًا وقدموا اليمين أمام رئيس البلاد عارف علوي في العاصمة إسلام أباد.

تأتي هذه الخطوة بعد يوم من انتخاب شريف رئيسًا للحكومة في البرلمان بعد تشكيل تحالف حزبي.

وقد سبق لشريف أن شغل منصب رئيس الوزراء من أبريل 2022 حتى أغسطس الماضي، خلفًا لعمران خان.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعًا لمناقشة القضايا المتعلقة بالأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة، بالإضافة إلى تصاعد الهجمات وتوتر العلاقات مع أفغانستان.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات كبيرة تواجه الحكومة الباكستانية، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية المستمرة وأزمة الطاقة التي تعصف بالبلاد، فضلًا عن تزايد حالات الهجمات والتوتر المتزايد في العلاقات مع جارتها أفغانستان.