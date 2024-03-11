وفاة عفاف شعيب في الحلقة الأولى من مسلسل "محارب"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «محارب» من بطولة حسن الرداد وإخراج شيرين عادل، الحلقة الأولى من العمل والتي شهدت عدد من الأحداث الهامة.

وخلال الحلقة الأولى، تتعرض والدة محارب (حسن الرداد) لحادث سيارة ليلة زفاف ابنها على الفنانة ناهد السباعى، وتتوفى على الفور، لتتكشف بعد ذلك العديد من الأمور التي تغير مسار حياة البطل.

في إطار دراما الحركة، تدور أحداث المسلسل حيث الشاب (محارب) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة (القاهرة)، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، ولكنه يكتشف سرًا يغير مسار حياته.