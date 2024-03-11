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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

البوابة لايت

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر لا تقل عن 35 جنيهًا

زكاة الفطر
زكاة الفطر
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أعلنت دار الإفتاء المصرية  عبر  صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس  بوك أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا كما يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان، وأن الحد الأدنى لزكاة الفطر 35 جنيها، لمن لم يستطع الصوم ولا القضاء.
وفي ظل ارتفاع الأسعار بالأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة، حددت الإفتاء قيمة زكاة الفطر 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى، أما الفدية فحددتها الإفتاء بـ 30 جنيهًا كحد أدنى عن اليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام لسبب شرعي مستمر .

بدلا من الحبوب تيسيرا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
 ثواب زكاة الفطر 

في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حسنه الألباني.
أما بيان فائدتها، فقد جاء في الحديث التصريح بذلك، ففي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حسنه الألباني.
ومن هذا يعلم أن إخراجها قبل الصلاة حمله أكثر الفقهاء على الاستحباب، وأنها تجزئ إذا أخرجت بعد الصلاة لكن الأولى موافقة الحديث، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11918 وفيه الحكمة من دفع الزكاة قبل صلاة الفطر.

أما بيان فائدتها، فقد جاء في الحديث التصريح بذلك، ففي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حسنه الألباني.
أما بيان فائدتها، فقد جاء في الحديث التصريح بذلك، ففي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حسنه الألباني.
ومن هذا يعلم أن إخراجها قبل الصلاة حمله أكثر الفقهاء على الاستحباب، وأنها تجزئ إذا أخرجت بعد الصلاة لكن الأولى موافقة الحديث.

اخراج زكاة الفطر ار الإفتاء المصرية اول ايام شهر رمضان قيمه زكاه الفطر مفتي الجمهورية