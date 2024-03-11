فتح باب الاشتراك بمشروع علاج "الصحفيين" فى الفترة من 12 إلى 19 مارس

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين عن فتح الاشتراك بمشروع العلاج 2024م، للصحفيين وأسرهم، من 12 إلى 19 مارس 2024م، خلال مواعيد العمل الرسمية من العاشرة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر تنفيذًا لقرار مجلس نقابة الصحفيين، وذلك بغرامة 25% من قيمة الاشتراك.

كما أتاح تجديد الاشتراك، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر واتساب، كما يمكنهم التعديل بالحذف، أو الإضافة بموجب مستند على رقم (01099756266).

و يُجدد الاشتراك لمَن يرغب، من الزملاء بالصحف القومية، بناءً على خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة على تحويل قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط شهرية مع الأخذ فى الاعتبار أن الخدمة ستتوقف حال تأخر إرسال المؤسسات القومية لقيمة الأقساط الثلاثة شهريًا فى موعدها.

و أتاح أيضا تجديد الاشتراك للأعضاء من الأساتذة الأفاضل بجدول المعاشات، خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر رقم واتسآب (01099756266).

واكد البيان أن الصحفيون الراغبون فى الاشتراك المُباشر يمكنهم الحضور للنقابة للسداد بالخزينة، أو تحرير طلب التقسيط، أو إرسال مندوب من كل مؤسسة لإتمام إجراءات الاشتراك/ بينما الصحفيون الراغبون فى الاشتراك للمرة الأولى، عليهم التقدم مباشرة لإدارة المشروع بالمستندات المطلوبة.

يذكر أن قرار المجلس تضمن فتح باب الاشتراك في خدمة أقارب الصحفيين خلال نفس الفترة بقيمة 200 جنيه للفرد.