محافظ الأقصر يهنئ القيادة السياسية بحلول شهر رمضان

حرص قيادات محافظة الأقصر، على إرسال برقيات التهاني للقيادة السياسية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث بعث المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ببرقية تهنئة، اليوم الاثنين، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل لعام 1445 هجرية، أعاده الله عليكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية بكل خير ويمن وبركات، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء والرفعة في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما بعث المحافظ برقية تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمستشارعبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب- شيخ الأزهر، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية.

رئيس جامعة الأقصر يهنئ السيسي

كما أرسل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء نص البرقية: "يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة الجامعة، من العمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والجهاز الإداري، والطلاب، أن أبعث لفخامتكم خالص التهاني القلبية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية، باليمن، والخير والبركات".

كما بعث رئيس الجامعة، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ورؤساء الجامعات.

وهنأ رئيس الجامعة، شعب مصر، وأسرة جامعة الأقصر، من عمداء الكليات، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين والطلاب، بحلول الشهر الكريم.

رئيس طيبة التكنولوجية يهنئ السيسي

وفي سياق متصل، هنأ الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1445هــ أعاده الله على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال زين الدين: «يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة طيبة التكنولوجية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب والطالبات، أن نبعث للرئيس بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية بحلول شهر رمضان، وندعو الله أن يعيد هذ الشهر الكريم على مصر وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».

وأضاف رئيس جامعة طيبة التكنولوجية: «نجدد العهد مع سيادتكم على الاستمرار في بذل الجهد والعطاء؛ من أجل مواصلة المسيرة التنموية، التي تشهدها البلاد تحت قيادتكم.. وكل عام وسيادتكم بخير».

كما هنأ رئيس الجامعة، الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري وأبناءه من الطلاب والطالبات، بحلول الشهر الفضيل داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على جميع منسوبي الجامعة بكل الخير والبركات.