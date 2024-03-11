رمضان ٢٠٢٤.. مواعيد الحلقات الأولى لبيت الرفاعي وحق عرب والكبير أوى 8

تعرض أولى حلقات مسلسل الكبير أوى 8 بطولة النجم أحمد مكي خلال الماراثون الدرامى الرمضانى على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء.

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندى.

على صعيد آخر تعرض اولى حلقات سلسل بيت الرفاعى بطولة النجم أمير كرارة، على قناة ON فى الساعة 9:00 مساء.

مسلسل بيت الرفاعى بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، والعمل يدور حول الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم.

وتعرض أولى حلقات مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، على قناة ON فى الساعة 12:00 منتصف الليل.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.