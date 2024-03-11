الاستخبارات الروسية تتهم واشنطن بالتخطيط لهجوم سيبراني على نظام التصويت في الانتخابات

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن الاستخبارات الروسية اتهمت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، من بأنها تخطط لشن هجمات سيبرانية على نظام التصويت عن بُعد في الانتخابات الروسية.

وفي تصريحات صحفية اليوم الاثنين، عبر سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، عن انتقاده الحاد لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث اعتبر أن درجة الخطاب المعادي لروسيا تتجاوز الحد بشكل كبير.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن السفير الروسي مطالبته للسلطات الأمريكية بضرورة الامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى تصاعد التوترات وتفاقم الخلافات بين البلدين، معربًا عن أمله في أن يلتزم الجانب الأمريكي بالتزاماته الدولية لضمان أمن البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.