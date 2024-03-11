منتخب السباحة يحصد 7 ميداليات بدورة الألعاب الإفريقية

نجح لاعبو المنتخب المصري للسباحة في سحب البساط من دولة جنوب إفريقيا خلال منافسات دورة الألعاب الإفريقية بغانا 2023 المقامة خلال الفترة من 8 حتى 23 مارس الجاري.

وحصد المنتخب المصري للسباحة حتى الآن 7 ميداليات ذهبية مقابل 6 ميداليات ذهبية لصالح جنوب إفريقيا لتتجه الدفة نحو فراعنة السباحة للاستمرار في التواجد في المركز الأول ضمن الدول المنافسة وسط توقعات بمزيد من الميداليات من جانب أبطال السباحة .

وتمكن المنتخب المصري للسباحة من تحقيق انجازات كبيرة لم تكن تتحقق من قبل بعد تعطيل جنوب إفريقيا في عدد الميداليات التي تفوز بها عكس ما كان يحدث في الدورات الإفريقية في السابق.

وعلى مدار تاريخ الدورات الإفريقية كانت الغلبة لجنوب إفريقيا في عدد الميداليات التي تفوز بها في السباحة ولكن منذ نسخة 2016 نافست مصر بقوة أمام جنوب إفريقيا وفي نسخة 2020 كان التعادل هو الأقرب في عدد الميداليات حتى حدثت الطفرة خلال الدورة الحالية المقامة في غانا بعد حصول مصر على عدد أكبر من الميداليات الذهبية لتصبح في المركز الأول فيما جاء منتخب الأولاد في المركز الثاني لتضاف تلك الميداليات إلى سجل مصر عكس ما كان يحدث وتفوز بها جنوب إفريقيا كونها منافس قوي في السباحة.

ونجح الاتحاد المصري للسباحة في بناء جيل قادر على المنافسة بقوة في مختلف البطولات التي تشارك فيها مصر بعد تنفيذ خطة فنية مدروسة تم تنفيذها بعناية فائقة حتى تحقق المراد منها وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع.

وحصد فراعنة السباحة حتى الآن 7 ميداليات ذهبية و 5 ميداليات فضية و 3 ميداليات برونزية لتحتل المركز الأول في السباحة فيما جاءت جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 6 ميداليات ذهبية و 6 ميداليات فضية و 5 ميداليات برونزية.

وفي اليوم الأول حصد أبطال السباحة 9 ميداليات متنوعة وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب عبدالله نصر 200 متر فراشة رجال، نور الجندي 200 متر فراشة سيدات، مروان القماش 800 متر حرة رجال أما الميداليات الفضية حصدها فريدة عثمان 100 متر حرة سيدات، لجين عبدالله 1500 متر حرة سيدات، منتخب مصر للتتابع 4*100 حرة مختلط، فيما جاءت الميداليات البرونزية من نصيب عبدالله نصر 100 متر حرة، ياسمين عيسى 200 متر فراشة، أحمد علي 800 متر حرة.

وخلال اليوم الثاني من منافسات منتخب السباحة حصد الفراعنة 6 ميداليات جاءت من نصيب لوجين عبدالله ميدالية ذهبية في سباق 200 متر حرة سباحة، بينما حصد مروان القماش الميدالية الذهبية في نفس سباق أيضا، كما حصل على خلف الله الميدالية الذهبية فى سباق 50 متر فراشة، وأيضا حصدت الفراشة فريدة عثمان الميدالية الذهبية في سباق 50 متر فراشة وحقق اللاعب عبد الله نصر الميدالية الفضية في سباق 200 متر حرة، بالإضافة إلى ميدالية فضية لمنتخب مصر للسباحة فى سباق 4*100 متر متنوع مختلطَ.