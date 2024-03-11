مي عمر: "جوزي أهم حاجة في حياتي"

حلت الفنانة مي عمر اليوم ضيفة على برنامج "ألبوم صور" المذاع على محطة راديو إنرجي في أولى حلقاته.

وخلال اللقاء، قالت "عمر" إنها لا تحب أن يتدخل الناس في حياتها الشخصية، وتحرص على الخصوصية بشكل كبير.

وتحدثت عن استخدامها للفلاتر في الصور قائلة:" بستخدم فلاتر بس تكون طبيعية مش مبالغ فيها.. وبتضايق لما بلاقي الصورة بعيد عني مش شبهي.. وفي صور بحطها من غير فلتر لو متصورة بجودة كويسة".

وأشارت إلى أنها تحرص على تعديل المعلومات المغلوطة عن حياتها العملية، أما فيما يخص الانطباعات عنها أوضحت:"فيه حاجات مش بهتم أوي بالصح والناس هيعرفوا مع الوقت.. مش كل الناس بتشوف الوش الحقيقي بتاعك لازم يقرب.. كل واحد بياخد الفكرة اللي في دماغه".

وأكدت مي عمر على أنها لا تحكم على الأشخاص من الخارج، وتعودت منذ صغرها ألا تحكم بالظاهر، موضحة:"عشان أحكم على حد لازم أقرب منه وأعرفه".

وتحدثت مي عمر عن المقربين لها قائلة إن معارفها مستمرين معها منذ سنوات إلى جانب عائلتها المقربة منها، موضحة:" في ناس بنكتشف حقيقتهم مع المواقف وبيفضل كويس طول ما هو عاوز مصلحة؟..المواقف الجامدة بتبين الناس على حقيقتها وهنا بتقدري تفلتري الناس ولا لا... اللي بيبقى مش كويس معاكي مرة بيغلط فيكي تاني وتالت ورابع لو سامحتي".

ووصفت مي عمر زوجها المخرج محمد سامي بأنه:" أهم حاجة في حياتي باخد رأيه في كل حاجة وبيدعمني"، مشيرة إلى أنها شخصية قاسية مع نفسها وتنتقد نفسها بشكل كبير.

وقالت إنها واحدة من 4 شقيقات، يعشن معظمهم خارج مصر، وأنها تفتقد شعور قربهن وتواجدهن معها طوال الوقت.