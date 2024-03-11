جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

نظم مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، دورة تدريبية تحت عنوان "تحليل المحتوي للمقرارات الدراسية"، بإشراف الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، والدكتورة أماني الشريف نائب مدير المركز، والأستاذ جمال الدين عبد الحفيظ المدير الإداري للمركز.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، إن الدورات التدريبية التي ينظمها مركز ضمان الجودة والتأهيل للإعتماد بالجامعة؛ تستهدفت تطوير كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ بما يمكنهم من تحسين جودة الأداء والمخرجات بالجامعة، مضيفا أن التدريب اشتمل على محاضرات ناقشت أنواع المحتوي الدراسي، وفوائد تحليل المحتوي الدراسي، وخطوات عملية تحليل المحتوي، مع ذكر بعض النماذج التحليلية للمحتوي الدراسي.

وحاضر خلال الدورة التدريبية الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، بمشاركة (٢٠)، متدرباً من المدرسين المساعدين، والمعيدين، من مختلف كليات الجامعة، وذلك بمقر مركز ضمان الجودة والتأهيل للإعتماد، بالمبنى الإداري بالجامعة.

واستعرض الدكتور حسن حويل، خلال محاضرته في مجموعة من المحاور المهمة، التي تدور حول: أنواع الخبرات التعليمية المتضمنة بالمناهج الجامعية، أهمية التركيز علي الجوانب الوجدانية للطالب الجامعي، مستويات الخبرات المعرفية وأنواعها، الصياغة العلمية لنواتج التعلم وأساليب قياسها، مكونات المنظومة التعليمية، أشكال المحتوي الدراسي، فوائد تحليل المحتوي الدراسي، خطوات تحليل المحتوي، نماذج تحليل المحتوي الدراسي.

