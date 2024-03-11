بالفيديو.. صحيفة إسرائيلية تكشف عن استياء أمريكي من نتنياهو وحكومته بسبب غزة

تحدثت دانا أبو شمسية مراسل قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتل، عن الذي أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على صدر صفحاتها بشأن استياء مسؤولين أمريكيين من رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته بسبب الأوضاع في غزة.

وقالت "أبو شمسية"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، مع الإعلامي حساني بشير، على قناة "القاهرة الإخبارية": "بايدن أدلى بتصريحات منذ يومين وصفت إسرائيليا بأنها متناقضة إذ حملت هجوما شخصيا على نتنياهو، لكنه أكد في التصريحات نفسها على الدعم الأمريكي المستمر لإتمام العمليات العسكرية في قطاع غزة من جانب جيش الاحتلال".

وأضافت: "الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى رفضوا ذكر أسمائهم للمصدر الإعلامي يتحدثون عن ضرورة وجود ضغوط من الوساطة القطرية على حركة حماس للقبول ما تطلبه إسرائيل،

وبخاصة إجلاء قادة حركة حماس من قطاع غزة ونفيهم إلى مناطق خارج فلسطين، وقالت الصحيفة إن هذا الطرح غير منطقي وسترفضه الوساطتان المصرية والقطرية".

