"مهارات المذاكرة الفعالة" ندوة للطلاب بجامعة بني سويف الأهلية

نظم برنامج علم النفس الإكلينيكي ندوة بعنوان مهارات المذاكرة الفعالة لطلاب المستوي الأول، وذلك تحت إشراف الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي، والدكتورة سهير عبد الباسط عميد قطاع الفنون والعلوم الإنسانية، والدكتور قياتي عاشور المنسق الأكاديمي للبرنامج.

وقال الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية ، إن الهدف من الندوة هو تثقيف وتوعية الطلاب بالكيفية الأمثل لاستغلال الوقت وأسرار التفوق الدراسي، وكيفية التعامل مع الأفكار السلبية، مشيراً إلى أن الندوة تكمن أهميتها في الحرص على توعية الطلاب بالطرق الصحيحة للمذاكرة وتنظيم الوقت، وخاصة مع اقتراب امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى مساعدتهم وإرشادهم للتخلص من التوتر والقلق الذي يقودهم إلى اتباع طرق خاطئة في المذاكرة.

من جانبه، استعرض الدكتور قياتي عاشور خلال الندوة أفضل الطرق للمذاكرة الفعالة والاستيعاب، والخرائط الذهنية، والتفوق الدراسي، وتنظيم الوقت، وجداول المذاكرة خلال فترة الامتحانات وعوامل المساعدة على التركيز، مشيرًا إلى أهمية وضع المقررات الأصعب في مقدمة جدول المذاكرة .