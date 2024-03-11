الغرفة التجارية بالشرقية تنظم معارض "أهلا رمضان" في عدة مدن

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن معارض “ أهلا رمضان” والتي أقامتها المحافظة بجميع المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع الغرفة التجارية بالشرقية، برئاسة المهندس محمد الزاهد، ومديرية التموين وكبار التجار برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد إقبالاً متزايداً من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالخارج.

وتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، حركة البيع والشراء بمعارض اهلا رمضان وذلك للتأكد من توافر السلع الضرورية والأساسية للمواطنين والإلتزام بالبيع طبقاً لقائمة الأسعار الاسترشادية مع وضع التسعيرة على المنتجات المعروضة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأوضح المهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية بالشرقية أن معارض أهلا رمضان والتي تم إقامتها بمختلف مراكز ومدن المحافظة تضم كافة السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن السوق تتراوح ما بين 20 إلى 25 % وبجودة عالية وذلك في إطار التعاون بين المحافظة والغرفة لمكافحة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

وأضاف المهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة أنه تم إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية داخل معرض اهلا رمضان المُقام بشارع الفتح بمدينة الزقازيق بجوار مستشفي المبرة حيث تم تخفيض سعر كيلو اللحم البلدي الطازج ليصبح بـ ٣٢٠جنيها بدلاً من ٣٤٠ جنيها وتخفيض سعر زجاجة زيت القلي سعة لتر لتصبح ٦٧ جنيها بدلاً من ٧٥ جنيعا وتخفيض سعر لتر زيت دوار الشمس ليصبح بـ ٧٠ جنيها بدلاً من ٨٨ جنيعا، وتخفيض سعر كيلو الفول البلدي ليصبح ٥٠ج بدلاً ٥٥ ج وتخفيض سعر كيلو المكرونة ليصبح ٢٨ج بدلاً من ٣٣ج وتخفيض سعر كيلو اللوبيا المستوردة ليصبح ٨٥ ج فقط بدلاً من ١٠٠ ، وذلك تيسيراً على المواطنين ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

تجدر الإشارة إلى أن افتتاح هذا المعرض يتزامن مع توالي افتتاحات معارض أهلا رمضان بالمحافظات، والتي تجاوز عددها 115 معرضا حتى الآن؛ حيث تقوم كل غرفة تجارية بالتعاون مع المحافظين بإقامة معرض رئيسي بعاصمة المحافظة وأكثر من ثلاثة معارض أخرى بالمراكز الرئيسية، بجانب مئات الشوادر بالمراكز الفرعية، بالإضافة إلى مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع، والتي تتكامل مع 1200 ركن بالسلاسل التجارية.