بدء اختيار المرشحين لمنصب عميد "تربية رياضية سوهاج"

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أعمال اللجنة المختصة بإختيار المرشحين لمنصب عميد كلية التربية الرياضية، حيث تم عقد المقابلات الشخصية مع المرشحين بقاعة مجلس الجامعة بالمقر القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني إنه تم الإعلان عن الجدول الزمني للترشح لمنصب عميد كلية التربية الرياضية على الموقع الرسمي للجامعة في ٦ فبراير الماضي و تم فتح باب الترشح خلال الفترة من ١١ حتى ٢٦ فبراير ، حيث تقدم للترشح للمنصب أربعة من الأساتذة بالكلية وهم الدكتور محمد عبد المحسن أحمد محمود، والدكتور مؤمن عبد العزيز عبد الحميد أحمد، والدكتور هاني جعفر عبد الله الصادق والدكتور أحمد محمد عبد الله بخيت.

يذكر أن اللجنة المشكلة لاختيار عميد كلية التربية الرياضية ضمت كلاً من الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة "رئيساً"، الدكتور لطفى حامد أبو دهب نائب رئيس الجامعة السابق "عضواً"، الدكتور أحمد عبد الخالق تمام الأستاذ المتفرغ بكلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف "عضواً"، الدكتوره شاهيناز محمد محمد عبد الله الأستاذ المتفرغ بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط "عضواً" الدكتور إبراهيم البرعي قابيل الأستاذ المتفرغ بكلية التربية الرياضية وعميد الكلية السابق "عضواً"