تحرك برلماني لتثبيت العمالة المؤقتة فى الوحدات المحلية بالمحافظات

قدم النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجها إلي الدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، بشأن تثبيت عمال النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية بمحافظات الجمهورية.

وأوضح "السادات" في الطلب المقدم منه، أن هذه الفئة شريحة مهمة في المجتمع وتقوم بعمل شاق مقابل أجر رمزي لا يكفي لمتطلبات المعيشة وفي نفس الوقت عمالة مؤقتة غير مستقرة وغير مثبتة على درجات مالية، مضيفا أنه نظرا لظروف هذه الفئة لابد من تعيينهم وتثبيتهم على درجات مالية في مجالس المدن والوحدات المحلية في ضوء معاناتهم الشديدة في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء وتدني مرتباتهم.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة المالية بتوفير الدرجات المالية اللازمة لتثبيتهم واستقرار أوضاعهم، مشيرا إلي أنهم يعانون أشد المعاناة ويجب على كل مسؤول أن يبذل أقصى ما لديه لتحقيق مطالب عمال النظافة وتوفير حياة كريمة لهم.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة الى اللجنة النوعية المختصة لمناقشته في حضور وزراء الحكومة المعنيين، لمناقشة إتخاذ قرار بتثبيت هذه الفئات ومنحهم أجور مادية مناسبة لتحسين دخلهم لأنهم يعولون أسرهم ويتحملون مسئوليات معيشية صعبة وعدم الإخلال بقانون الخدمة المدنية الذي ينص علي حق العاملين المؤقتين في التثبيت.