قافلة بيطرية مجانية في قرية أبو عمران بكفر صقر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ،إلى أن المديرية قامت بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية أبو عمران التابعة لمركز و مدينة كفرصقر وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى وذلك بحضور كلٍ من مديرى إدارات ( الرعاية التناسلية ) بالمديرية ومدير و أطباء إدارة كفرصقر البيطرية وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية ومديروأطباء وحدة أبو عمران البيطرية بالإشتراك مع نخبة من أطباء معهد تناسليات الهرم وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وتابع مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن القافلة قامت بإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ (٣١٥) رأس ماشـية ورش (٦٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (٢٥٠) رأس أغنام وعلاج أمراض الباطنة لعدد (٢١٥) رأس وأمراض تنفسية لعدد (١٥٢) رأس وأمراض جلدية لعدد (٨٥) رأس وترقيم وتسجيل (١٧) رأس وذلك بالمجان .

وأضاف مدير المديرية الطب البيطري بالشرقية ، أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.

قافلة بيطرية مجانية بقرية أبو عمران بكفر صقر

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