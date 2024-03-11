دكتورة تغذية تقدم نصائح حول الإفطار والسحور المثالي وصيام مرضى السكر في رمضان

يعاني الكثير من مشاكل صحية بالإضافة إلى زيادة الوزن خلال شهر رمضان، نظرا لتغير طبيعة التغذية وأوقاتها في هذا الشهر الكريم، لذلك ينصح بالابتعاد عن تناول بعض الأطعمة وتنظيم الوجبات المتناولة في وجبتي الإفطار والسحور لصيام صحي ولتغذية سليمة ومتوازنة.

أكدت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية أن الإفطار يجب أن يحتوي على العناصر الغذائية المتوازنة من الفيتامينات والاملاح والمعادن للحفاظ على صحة الجسم دون الإخلال به وقت الصيام.

أما عن وجبة الإفطار والسحور المثالية في رمضان؛ فتقول الدكتورة مروة، إنه من أجل الحصول على وجبة إفطار مثالية، أن يتم ذلك من خلال تقسيم الوجبة إلى وجبتين وجبة تمهيدية مشروب سكري صغير كوب عصير ١٢٠ مللي عصير طبيعي أو من تمرة واحدة إلي ثلاث تمرات مع كوب ماء للشخص الطبيعي، وينتظر لمدة ٢٠ دقيقة تمهيدا وتهيئة للجسم والمعدة للدخول في الأكل ووجبة الإفطار وحتى تعطي للمخ ومراكز الشبع والجوع بالتنبيه وعدم شراهة في الأكل، ونبدأ بالشوربة والسلطة والخضار والبروتين والمقبلات.

وأشارت إلى أن وجبة سحور مثالية كلما تأخرت كانت أفضل ومن الأطعمة المثالية فيها العيش البلدي أو التوست البني والفول والحمص المدمس ومصدر من الألبان المتخمرة لتحسين عملية الهضم مثل اللبن الرايب أو الزبادي ومصدر جيد للكالسيوم ومصدر البوتاسيوم مثل الموز وطبق السلطة والكيوي وشرب الماء وممنوع الكافيين مثل القهوة والشاي والمقليات والمخللات لأنها تدر البول وتشعرنا بالعطش في الصيام وقت السحور ويمكن شرب المشروبات المحتوية علي الكافيين قبل السحور بساعتين علي الأقل وممنوع الحلويات .

الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها في رمضان

وتوضح "شعير"، أن هناك بعض الأطعمة الممنوع تناوله في رمضان، مثل الأسماك المملحة والمخللات واللحوم المصنعة والمحفوظة والعصائر المحلاة المصنعة والملونة سريعة التحضير والعرقسوس، وهو ممنوع لمرضي الضغط والحوامل ومرضى الكلى ومرضى القلب.



الصيام ومرضى السكر

وتنصح الدكتورة "مروة" مرضي السكر بالمتابعة لقياس السكر علي مدار اليوم، وحسب حالته الصحية، هل هناك اضطرابات، والطبيب المتابع لحالته يقرر الصيام من عدمه، فترة قبل الإفطار، ومريض السكر يجب أن يكون علي يقظة في نهار رمضان.

ونبدأ الإفطار بتمرة وكوب ماء، أو عصائر بدون سكر، مثل الدوم أو الكركديه أو الخروب، ثم احتساء شوربة البصل أو الشوفان والخضار المشبعة، وينتظر ربع ساعة للإفطار، ثم يبدأ بالسلطة والعيش البلدي واللحوم، مثل الأسماك والدجاج، والحلويات ثلاث مرات في الأسبوع، مثل الكنافة تتحمص مع فواكه وملعقة عسل نحل، أو أرز بلبن، وأم علي، ونقلل السكر فيها والفواكه، مثل الفراولة والتفاح والكمثري.

وتابعت، والالتزام بجرعة الدواء من أنسولين أو كبسولات ومتابعة قياس السكر باستمرار وضبطه، أما السحور فيتكون من طبق البقوليات مثل فول مدمس بدون قشر وعيش بلدي وزبادي وجبن قريش وسلطة خضراء.