محافظ أسوان يهنئ الرئيس وشيخ الأزهر والمفتى بحلول شهر رمضان

بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ، قائلا: " بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بهذا الشهر الكريم الذى إختصه الله سبحانه وتعالى بالخير واليمن والبركات ، متمنياً لسيادتكم دوام التوفيق والسداد لإستكمال مسيرة البناء والتعمير الجارية فى شتى المجالات التنموية والخدمية " .

كما بعث محافظ أسوان ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وأيضاً الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، والمستشارعبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ، فضلاً عن عدد من الوزراء ، داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة المباركة وعلى شعبنا المصرى العظيم ، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان فى وطننا الغالى مصر ، وفى الأمتين العربية والإسلامية ، وفى مشارق الأرض ومغاربها بالخير والسلام والإستقرار .