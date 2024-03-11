روسيا عن توجيه ضربة نووية إلى أوكرانيا «مجرد تكهنات»

الإثنين 11/مارس/2024 - 01:00 م

نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، المزاعم القائلة بأن روسيا تدرس استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، ووصفها بأنها تكهنات نموذجية لوسائل الإعلام الغربية.



وقال المتحدث الروسي -ردا على سؤال للتعليق على تقارير تفيد بأن روسيا قد تستخدم سلاحا نوويا لضرب أوكرانيا صدرت في عام 2022- "ينتمي هذا إلى فئة التكهنات التي تميل الصحف المختلفة إلى نشرها. ولا أعتقد أن هذا يحتاج إلى أي تعليق".



كان تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية قد ذكر في وقت سابق، نقلا عن اثنين من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن البلاد استعدت بدقة لضربة نووية روسية محتملة في أوكرانيا في نهاية عام 2022 بناء على بلاغ من أجهزة المخابرات الغربية. ومع ذلك، لم تجد وكالات الاستخبارات الأمريكية أي دليل على أن هذه المعلومات موثوقة، حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية.



وقال بيسكوف في وقت سابق إن الزعماء الغربيين يستخدمون الخطاب النووي بشكل يومي، وأضاف أن روسيا لا تريد المشاركة في هذه الممارسات. وذكر بيسكوف أيضا أن موسكو لا يمكنها استخدام الأسلحة النووية إلا وفقا للشروط المنصوص عليها في عقيدتها النووية.



وحول خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بشأن أوكرانيا، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين "إن الكرملين اطلع على تقارير حول خطة دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا، ولكن دون تفاصيل عن محتوياتها".



وأضاف بيسكوف "ليس لدينا ما نقوله بشأن هذه الخطة لأنه لم يتم تقديم أي تفاصيل حولها وغير مفهوم إلى ماذا ترمي هذه الخطة، لذلك ليس من الممكن قول أي شيء محدد الآن".