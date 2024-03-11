موقف فيوتشر في الدوري قبل خوض لقاء الاتحاد السكندري

يلتقي فريق فيوتشر، مع فريق الاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الإسكندرية بحضور جماهيري، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

موقف فيوتشر في جدول الترتيب حتى الآن يأتي في مركز متأخر، حيث يحل في المركز الحادي عشر لجدول الترتيب برصيد 16 نقطة من خوض 12 مباراة ولديه بعض المباريات المؤجلة .

وخلال 12 مباراة لعبهم فيوتشر بالدوري حتي الآن، نجح في الفوز بـ 4 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 4 مباريات .

اما فريق الاتحاد السكندري فيأتي في المركز الرابع لجدول ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة وذلك من خوض 13 مباراة .