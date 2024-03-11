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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

موقف فيوتشر في الدوري قبل خوض لقاء الاتحاد السكندري

فيوتشر
فيوتشر
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يلتقي فريق فيوتشر، مع فريق الاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الإسكندرية بحضور جماهيري، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

موقف فيوتشر في جدول الترتيب حتى الآن يأتي في مركز متأخر، حيث يحل في المركز الحادي عشر لجدول الترتيب برصيد 16 نقطة من خوض 12 مباراة ولديه بعض المباريات المؤجلة .

وخلال 12 مباراة لعبهم فيوتشر بالدوري حتي الآن، نجح في الفوز بـ 4 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 4 مباريات .

اما فريق الاتحاد السكندري فيأتي في المركز الرابع لجدول ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة وذلك من خوض 13 مباراة .

فيوتشر الاتحاد السكندري الدوري الممتاز أيمن مصطفى