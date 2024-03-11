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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الاحتلال يحرم سكان غزة من بهجة رمضان.. وفلسطيني: "بقالنا 5 شهور صايمين" (فيديو)

أوضاع مأساوية في
أوضاع مأساوية في غزة مع حلول أول أيام شهر رمضان
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عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا تحت عنوان «أوضاع مأساوية في غزة مع حلول أول أيام شهر رمضان».

ويظهر الفيديو، خلو البهجة على الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر تحت عدوان جيش الاحتلال برا وجوا وبحرا، حيث حرم عدوان جيش الاحتلال المتواصل منذ أكتوبر الماضي الغزيين من أجواء الشهر الفضيل، وأكثر من 97% من سُكان غزة حسب الإحصائيات يعتمدون على المساعدات الغذائية لتأمين قوت يومهم، والمساعدات يُمنع معظمها حصار الاحتلال.

وقال أحد سُكان قطاع غزة: «نحن في شهر رحمة ومغفرة بس إحنا بقالنا 5 شهور صايمين».

وأضافت أخرى: «كل بيت فيه جريح او شهيد، أو اللي بيته مقصوف، كل بيت لديه منكوب، ولا يوجد اي استعدادات برمضان، إحنا بننزل نجيب أولويات اليوم ومش ضامنين إننا نعيش لبكرة".

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